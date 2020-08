Confira as condicionantes dos sorteios da Liga e da LigaPro

JN Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga deu a conhecer as condicionantes dos sorteios de Liga e LigaPro agendado para esta sexta-feira, às 19 horas, em Vila Nova de Gaia.

Benfica e Sporting não podem, em simultâneo, ter na mesma ronda jogos em casa ou fora, condicionante também aplicada a F. C. Porto e Boavista, Braga e Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Famalicão, Marítimo e Nacional, Portimonense e Farense.

A Liga pretende evitar, ainda, que uma equipa não tenha duas deslocações consecutivas à Madeira e Açores e que um clube que dispute numa ronda um jogo com um adversário que esteja nas competições europeias volte a ter na seguinte um adversário europeu.

"Nas jornadas 5, 6, 8, 9, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 não poderá haver jogos entre equipas da Liga dos Campeões e Liga Europa; nas jornadas 27, 28, 29 uma equipa que defronte outra participante na Liga Europa, na jornada seguinte não poderá defrontar nenhuma das que participam na Liga dos Campeões; se uma equipa jogar na jornada 27 contra uma equipa da Liga Europa, essa equipa não pode jogar na jornada 28 contra uma equipa que na jornada 29 se defronte com uma equipa da Liga dos Campeões", pode ler-se.

Quanto à LigaPro, apenas foram anunciadas duas condicionantes para o sorteio: a segunda volta terá de ser um "espelho" da primeira - tal como acontecerá com a Liga - e as "duas equipas B em competição (F. C. Porto B e Benfica B) deverão jogar entre si na última jornada de cada volta", ou seja na 17.ª e na 34.ª.

O sorteio das competições profissionais realiza-se na sexta-feira, a partir das 19:00, em Vila Nova de Gaia.

A Liga terá início no fim de semana de 19 e 20 de setembro, uma semana depois do arranque da LigaPro, sendo que ambas as competições profissionais terminam no dia 19 de maio de 2021.