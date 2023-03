Confira os possíveis adversários do Sporting na Liga Europa

O Sporting está nos quartos de final da Liga Europa após vencer o Arsenal nas grandes penalidades.

Após uma noite histórica, em que o Sporting eliminou o Arsenal da Liga Europa, agora olha-se para a frente. Esta sexta-feira realiza-se o sorteio dos quartos de final da prova e já se sabe quais são os possíveis adversários dos leões.

Com portugueses à mistura, está o Manchester United em maior plano. Além disso, na calha do Sporting pode estar também a Roma de José Mourinho, bem como a Juventus, que foi adversário do Benfica na Liga dos Campeões. As outras possibilidades passam por Sevilha, Feyenoord, Leverkusen e St. Gilloise.

O sorteio realiza-se amanhã, às 12 horas.