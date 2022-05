Confirmação de Haaland no City e Adeyemi no Dortmund estão por dias

JN Hoje às 11:48 Facebook

O negócio que levará ​​​​​​​Haaland para o Manchester City será oficializado nos próximos dias, tal como o do seu substituto no Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, dos austríacos do RB Salzburgo.

Os moldes de ambos os negócios há muito que vêm sendo abordados, apesar das ténues tentativas de descredibilização das informações vindas a público.

Como já havia sido noticiado, Erling Haaland vai mesmo ser jogador do Manchester City, a partir da próxima temporada, ficando apenas por confirmar os valores astronómicos do seu contrato, que podem fazer do norueguês o jogador mais bem pago da história da Premier League.

A oficialização do acordo deverá acontecer nos próximos dias, segundo a publicação 'The Athletic', com o City a bater a cláusula de rescisão do internacional norueguês, de 21 anos, fixada em 75 milhões de euros.

A vaga deixada em aberto por Haaland no Borussia Dortmund será ocupada por Karim Adeyemi, internacional jovem alemão, que esta temporada leva 23 golos em 42 jogos pelos austríacos do RB Salzburgo.

O avançado, de 20 anos, há muito que era apontado ao lugar de Haaland e deve chegar ao segundo classificado da Bundesliga a troco de um valor a rondar os 38 milhões de euros, segundo avança o jornalista Fabrizio Romano.