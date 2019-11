Confirmada suspensão da Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI

Nuno Barbosa Hoje às 17:39 Facebook

Em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) oficializou a suspensão das claques do Sporting, Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI.

"O Sporting Clube de Portugal comunicou à APCVD, no dia 29 de outubro de 2019, de forma documentada e justificada, a suspensão do registo dos grupos organizados de adeptos Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI", pode ler-se no último dos seis pontos do comunicado, sendo que a conclusão veio logo de seguida.

"Assim, tendo sido cumprida a formalidade que a Lei estabelece, resultante da decisão de um clube, não cabe à APCVD emitir qualquer juízo ou autorização, mas sim atualizar a situação dos registos dos respetivos GOA. Importa ainda esclarecer que, por imperativo legal, enquanto vigorar a suspensão do registo, encontra-se liminarmente vedada a concessão de qualquer apoio aos grupos organizados de adeptos alvo da suspensão de registo por parte dos respetivos clubes".