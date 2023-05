Adán falha dérbi com o Benfica

JN Hoje às 17:44 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, esta quinta-feira, o castigo a Adán, que assim falha o jogo de sábado com o Benfica. O guarda-redes espanhol foi expulso frente ao Marítimo. Já Gerson Mota Queiroz, secretário técnico dos leões, foi suspenso seis dias e o diretor Hugo Viana multado.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, esta quinta-feira, a suspensão de um jogo aplicada a António Adán, guarda-redes do Sporting que foi expulso no jogo de domingo com o Marítimo (2-1), o que afasta o guardião leonino do dérbi de domingo com o Benfica.

De acordo com o mapa de deliberações divulgado, foi ainda aplicada uma multa de 1.224 euros ao diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, por ter permanecido, apesar de alertado para o posicionamento não autorizado no local, à entrada do túnel de acesso ao relvado a partir dos 78 minutos do encontro com os insulares.

Já Gerson Mota Queiroz, inscrito como secretário-técnico do Sporting, foi suspenso seis dias e multado em 380 euros devido a críticas dirigidas à equipa de arbitragem após o jogo.

Recorde-se que o encontro terminou com a vitória do Sporting e muita confusão à mistura, com um golo validado ao Marítimo e que, antes de ser anulado após recurso ao VAR, custou a expulsão do guarda-redes Adán por protestos.

O comportamento dos adeptos leoninos custou ainda à SAD sportinguista multas superiores a 4.500 euros: 3.190 devido ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos e 1.530 por insultos de um grupo de adeptos ao presidente Frederico Varandas.