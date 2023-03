Conforto pontual chega pela batuta do maestro Jaime

José Pedro Gomes Hoje às 22:50 Facebook

Famalicenses sofrem, mas batem casapianos. Golo do espanhol vale marca dos 30 pontos

Sob a batuta do maestro Iván Jaime, o Famalicão arrancou um sofrido triunfo sobre o Casa Pia, chegando à marca dos 30 pontos e cimentando-se numa posição tranquila na tabela. Além de marcar o tento decisivo, o espanhol carregou a equipa na etapa inicial, perante um adversário que só despertou no segundo tempo, mas teve a pontaria desafinada, somando o quinto jogo seguido sem vencer fora.

Os lisboetas ainda desenharam alguns contra-ataques venenoso na primeira parte, mas o Famalicão, já depois de ter visto o VAR reverter um penálti, capitalizou o seu futebol mais envolvente com o tento de Iván Jaime (36 m), desenhado com uma assistência monumental do central Mihaj.