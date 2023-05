Confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica e um detido por uso de pirotecnia

JN Hoje às 18:31 Facebook

Pouco mais de duas horas antes do início do encontro entre Sporting e Benfica, em Alvalade, adeptos das duas equipas entraram em confrontos, levando à intervenção da polícia. Segundo as primeiras informações, vários adeptos foram detidos pela polícia.

Depois destes incidentes, houve um reforço policial nas imediações de Alvalade.

O pontapé de saída entre Sporting e Benfica, jogo que pode decidir o título, está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro e, em caso de triunfo, os encarnados sagram-se campeões nacionais.

PSP detém indivíduo por uso de pirotecnia

A PSP deteve um indivíduo por uso de pirotecnia no caminho para o Estádio José Alvalade. Segundo explicou fonte policial à Lusa, o detido, único até aqui na operação em torno do clássico, foi "detetado no trajeto a fazer uso de pirotecnia".

Além desta ocorrência, há apenas a registar um "incidente junto à porta 1, entre adeptos de clubes diferentes", que foi "sanado pela intervenção" da PSP, adiantou a mesma fonte.