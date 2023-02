Confrontos entre adeptos do Club Brugge e do Benfica

JN Ontem às 23:26 Facebook

A imprensa belga avança, esta quarta-feira, que se registaram incidentes entre adeptos do Club Brugge e do Benfica, no final do encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que a equipa portuguesa venceu por 2-0.

Segundo relatam os jornais da Bélgica os incidentes começaram ainda nas bancadas do recinto onde se realizou a partida, mas os mais graves terão acontecido no momento em que os adeptos das duas equipas se encaminhavam para as saídas do estádio.

A rápida intervenção da polícia terá evitado que a violência alastrasse ainda mais, tendo sido noticiado, ainda, que alguns adeptos da equipa portuguesa esvaziaram um extintor de incêndio nos corredores do estádio.