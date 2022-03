Confrontos entre adeptos no Brasil fazem uma vítima mortal

JN Hoje às 20:24 Facebook

Antes do jogo entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, as claques dos dois clubes envolveram-se em agressões e foram ouvidos tiros.

Um morto e alguns feridos são o rescaldo de confrontos graves entre adeptos do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, antes de as duas equipas se defrontarem para o Campeonato Mineiro.

Tudo se passou no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte, onde cerca de 50 adeptos das claques dos dois clubes trocaram agressões, recorrendo inclusivamente ao uso de paus. Nuvens de fumo também são visíveis nas imagens, enquanto som de disparos são audíveis.

De acordo com a imprensa brasileira, a vítima mortal é um adepto do Cruzeiro, que acabou por não resistir aos ferimentos de uma bala.

O "Globoesporte" adianta ainda que, de acordo com testemunhas, outro homem foi baleado e levado para o hospital.