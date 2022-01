Confusão em Vizela vale um jogo de castigo a Nuno Santos

JN Hoje às 17:02 Facebook

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um encontro de suspensão ao extremo leonino, que assim falha o duelo de sábado com o Braga, em Alvalade.

A decisão do CD surge na sequência dos incidentes ocorridos no final do duelo entre Vizela e Sporting, da 18.ª jornada da Liga, que os leões venceram por 2-0.

Já perto do minuto 90, Nuno Santos preparava-se para efetuar um lançamento de linha lateral quando reagiu aos insultos proferidos pelos adeptos minhotos. O esquerdino atirou água na direção da bancada e, segundo o relatório do árbitro, "levou as mãos aos genitais, gesticulando na direção dos adeptos".

O certo é que o momento originou uma enorme confusão entre os bancos de suplentes das duas equipas, com o árbitro a expulsar o treinador de guarda-redes do Sporting, Vital.

Entretanto, o CD abriu processos disciplinares a Emanuel Ferro, Alexandre Rodrigues e Adélio Cândido, membros da equipa técnica do Sporting.