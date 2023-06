Jogo marcado por confusão entre adeptos do F. C. Porto e guarda-redes do Benfica

JN Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo entre o F. C. Porto e o Benfica, no Dragão Arena, a contar para o quarto jogo das meias-finais do play-off de hóquei em patins, ficou marcado por uma confusão entre os adeptos dos azuis e brancos e o guarda-redes dos encarnados.

Logo após o 5-2 do F. C. Porto, o guarda-redes do Benfica terá agredido Carlo Benedetto e foi, por isso, punido com um cartão azul pela equipa de arbitragem. Obrigado a abandonar a pista, o jogador do Benfica envolveu-se com adeptos dos azuis e brancos, gerando alguma confusão no Dragão Arena, que obrigou à intervenção da PSP.

A equipa portista tinha de ganhar para forçar a quinta partida e foi isso que conseguiu (5-2), com uma exibição convincente, num jogo em que esteve quase sempre na frente do marcador.