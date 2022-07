Confusão na bancada no intervalo do V. Guimarães-Puskás Akadémia

JN/Agências Hoje às 22:12 Facebook

Momentos de tensão no Estádio D. Afonso Henriques quando o árbitro apitou para o intervalo do jogo entre V. Guimarães-Puskás Akadémia

Os adeptos exaltaram-se com os membros da PSP presentes no estádio, junto à bancada Neno, registando-se confrontos entre ambos. Do lado dos adeptos voaram cadeiras e houve tentativas de agressão, enquanto que do lado policial foi mesmo utilizado o cassetete em alguns adeptos como forma de tentar dissuadir os vimaranenses de insistir no conflito.

Quando os ânimos serenaram os agentes da PSP escoltaram alguns adeptos para fora da zona das bancadas e a segunda parte iniciou com toda a tranquilidade.