Confusão no empate entre Estoril e F. C. Porto B

O Estoril empatou, esta segunda-feira, a uma bola com o F. C. Porto, em jogo da 12.ª jornada da Liga 2 que terminou envolto em muita polémica, com o penálti que deu a igualdade aos canarinhos, ao minuto 10 dos descontos, a ser muito contestado pelos dragões.

Os dragões adiantaram-se no marcador por Francisco Conceição, aos 39 minutos, com os locais a igualarem a partida num lance muito contestado pelos visitantes.

André Clóvis converteu a penalidade, gerando-se depois uma grande confusão junto ao bancos de suplentes, com Paulinho Santos, adjunto de Rui Barros nos azuis e brancos, a ser um dos expulsos pelo árbitro Carlos Macedo.

Na entrevista rápida que se seguiu ao final do encontro, o treinador do F. C. Porto foi bastante crítico da atuação do árbitro. "Se quiserem que o F. C. Porto B desça, mais vale não virmos jogar. Se quiserem dar prémios a quem quer subir... O Estoril não tem culpa nenhuma disto, mas é um escândalo estar aqui com um espírito de sacrifício e um árbitro, ou juiz de linha, decidir marcar aquele penálti. Não podemos estar sempre calados. Empatar desta maneira é um escândalo", atirou Rui Barros.

Pouco depois de terminado o jogo, o diretor de Comunicação dos portistas, Francisco J. Marques, reagiu na rede social Twitter, com imagens do lance que originou o penálti. "Este penálti de fantasia assinalado aos 97" é uma vergonha. É desta forma que se procura matar uma geração de talentos. Se alguém não quer o F. C. Porto B na LigaPro que se desengane, porque estes jovens vão continuar a lutar contra atentados à verdade desportiva como o de hoje", escreveu.