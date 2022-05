Confusão no Famalicão-Braga vale castigos pesados

JN Hoje às 22:28 Facebook

Riccieli, jogador dos famalicenses, e David Carmo, defesa dos braguistas, foram castigados com três e dois jogos de suspensão, respetivamente.

Os incidentes que mancharam o final do jogo entre o Famalicão e o Braga, da última jornada da Liga, tiveram consequências pesadas para dois dos jogadores envolvidos.

Riccieli, capitão do Famalicão, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com três jogos de castigo, enquanto David Carma, do Braga, acabou suspenso por dois jogos. Os dois jogadores foram ainda multados em 561 e 867 euros, respetivamente.

Por outro lado, o Famalicão foi multado em 561 euros pelo mau comportamento dos adeptos, ao passo que Hélder Duarte, adjunto do famalicenses, apanhou um jogo de castigo e foi multado em 842 euros, por ter sido expulso.