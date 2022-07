Confusões no F. C. Porto - Sporting dão dois jogos de interdição ao Dragão

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu, esta terça-feira, pela interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão. Em causa estão as confusões e incidentes do clássico entre azuis e brancos e o Sporting, disputado a 11 de fevereiro.

O clássico entre o F. C. Porto e Sporting, a contar para a Liga, disputou-se em fevereiro mas ainda dá que falar. Agora, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu interditar o Estádio do Dragão por dois jogos depois dos incidentes registados no final do encontro entre jogadores no relvado. Já Matheus Reis, jogador do Sporting, foi absolvido da acusação de agressão.

No final do encontro, disputado a 11 de fevereiro, houve vários focos de confusão entre elementos das duas equipas, sendo que Otávio e Tabata tiveram uma discussão feia, a que se seguiram mais momentos de enorme tensão entre quase todas as pessoas que estavam no relvado do Estádio do Dragão. Pepe e Bruno Tabata acabaram por ser suspensos preventivamente e acabaram por cumprir dois jogos de castigo, sendo que depois foram punidos com 23 dias de suspensão.

Castigo pode abranger jogo com o Sporting

Perante esta decisão do Conselho de Disciplina, o clássico entre o F. C. Porto e o Sporting da próxima temporada, a contar para a terceira jornada, pode ter de mudar de estádio. A equipa de Sérgio Conceição vai começar a nova temporada em casa, frente ao Marítimo, e depois de uma visita a Vizela, recebe o clube de Alvalade na terceira ronda

Caso um eventual recurso do F. C. Porto ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) seja rejeitado, os encontros poderão realizar-se noutro recinto.