Conheça a lista das seleções já apuradas para o Mundial 2022

Portugal venceu (2-0), esta terça-feira, a Macedónia do Norte e garantiu um lugar no Mundial 2022. Conheça as seleções já apuradas.

ÁFRICA (2)

Gana (4.ª presença - 7.º lugar, quartos de final, em 2010)

Senegal (3.ª presença - 7.º lugar, quartos de final, em 2002)

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (1)

Canadá (2.ª presença - 24.º lugar, primeira fase, em 1986)

AMÉRICA DO SUL (4)

Argentina (18.ª presença - Campeão 1978 e 1986).

Brasil (22.ª presença, totalista - Campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Equador (4.ª presença - 12.º lugar, oitavos de final, em 2006).

Uruguai (14.ª presença - Campeão em 1930 e 1950).

ÁSIA (5)

Arábia Saudita (6.ª presença - 12.º lugar, oitavos de final, em 1994).

Coreia do Sul (11.ª presença - 4.º lugar em 2002).

Irão (6.ª presença - 14.º lugar, fase de grupos, em 1978).

Japão (7.ª presença - 9.º lugar, oitavos de final, em 2002).

Qatar (Estreante - qualificado na qualidade de país anfitrião).

EUROPA (12)

Alemanha (20.ª presença, incluindo RFA - Campeã em 1974, 1990 e 2014).

Bélgica (14.ª presença - 3.º lugar em 2018).

Croácia (6.ª presença - 2.º lugar em 2018).

Dinamarca (6.ª presença - 8.º lugar, quartos de final, em 1998).

Espanha (16.ª presença - Campeã em 2010).

França (16.ª presença - Campeã em 1998 e 2018).

Inglaterra (16.ª presença - Campeã em 1966).

Países Baixos (11.ª presença - 2.º lugar em 1974, 1978 e 2010).

Polónia (9.ª presença - 3.º lugar em 1974 e 1982).

Portugal (8.ª presença - 3.º lugar em 1966)

Sérvia (13.ª presença, incluindo Jugoslávia - 4.º lugar em 1930 e 1962).

Suíça (12.ª presença - 6.º lugar, primeira fase, em 1950).