Conheça as datas e os horários das meias-finais da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira as datas e os horários dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal, protagonizados por Famalicão, F. C. Porto, Nacional e Braga.

F. C. Porto, Braga, Famalicão e Nacional competem por um lugar na final da Taça de Portugal. As meias-finais vão ser disputadas a duas mãos, uma em casa e outra fora para cada equipa, entre 12 de abril e 4 de maio.

Na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Braga é o primeiro a entrar em campo e desloca-se ao terreno do Nacional a 12 de abril, às 19.30 horas. Depois, o F. C. Porto apenas entra em campo a 26 de abril, às 20.30 horas, para defrontar o Famalicão, no Minho.

Já na segunda mão, o Braga recebe o Nacional a 25 de abril, a partir das 19.30 horas, enquanto o F. C. Porto joga em casa contra o Famalicão a 4 de maio, às 20.30 horas.