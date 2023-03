Conheça melhor o Inter de Milão, adversário do Benfica na Champions

O Benfica vai defrontar o Inter de Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões, um adversário difícil e que já eliminou o F. C. Porto da prova milionária.

O Inter de Milão já é uma equipa conhecida dos adeptos portugueses, uma vez que ainda esta semana eliminou o F. C. Porto da Liga dos Campeões. Os italianos são uma equipa "matreira" que parece que desliga do jogo, mas é bem o contrário.

Estruturado num 3x5x2, o Inter de Milão é uma equipa de pendor ofensivo que utiliza os laterais para dar largura e tem dois avançados bem distintos que dão trabalho aos defesas. Dzeko joga mais fixo ao lado de Lautaro Martínez, sendo que o avançado argentino tem um perfil mais móvel. Dumfries e Dimarco, os alas, dão bastante profundidade e procuraram aproveitar espaços livres nas zonas laterais.

Também os médios Barella e Mkhitaryan, preponderantes em todos os momentos do jogo, pressionam bastante e são fortes nos movimentos em direção à baliza. Çalhanoglu é o principal criativo, pegando no jogo desde trás e construindo os lances ofensivos.

O Inter de Milão tem a característica, algo visível no encontro com o F. C. Porto, de se deixar relaxar após estar em vantagem e isso explica o registo defensivo negativo: 38 golos sofridos esta época. É por aqui que o Benfica poderá aproveitar, uma vez que o Inter costuma mostrar dificuldades defensivas quando está balançado para o ataque e parece desligar-se do jogo em alguns momentos.

O Inter ocupa o segundo lugar da Liga italiana e leva 64 golos marcados em todas as competições.

O Benfica defronta o Inter de Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões, com a primeira mão a realizar-se no Estádio da Luz na semana de 11/12 de abril, e a segunda mão a disputar-se na semana seguinte.