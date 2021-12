Espanha, Suíça e República Checa no caminho de Portugal na Liga das Nações

JN Hoje às 17:16, atualizado às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional vai ter a companhia da Espanha, Suíça e República Checa no Grupo 2 da fase de grupos da terceira edição da Liga A da Liga das Nações, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira pela UEFA, em Nyon.

A prova arranca em junho de 2022 e a fase final disputa-se no mesmo mês de 2023.

Portugal, que conquistou o primeiro título em 2019, ao bater na final a Holanda (1-0), ficou inserido no Pote 2 da Liga A, no qual tem a companhia dos Países Baixos, Dinamarca e Alemanha.

Na Liga A, no Pote 1 ficou a França, atual detentora do troféu, a Espanha, a campeã europeia Itália e a Bélgica. O Pote 3 era composto por Inglaterra, Polónia (treinada por Paulo Sousa), Suíça e Croácia. Por último, no Pote 4, ficaram País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria.

Quanto ao formato da prova, mantêm-se a três ligas de 16 seleções cada e uma quarta de sete, com a composição deste grupo a ser decidida por promoções e despromoções.

Nas Ligas A, B e C, numa primeira fase, as 16 equipas foram divididas em quatro grupos de quatro, enquanto as outras sete seleções, da Liga D, vão formar dois grupos, um de quatro e outro de três.

Os jogos vão disputar-se em junho e setembro do próximo ano, em sistema de casa e fora, sendo que quatro das seis rondas têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

PUB

Passam para a fase final os quatro vencedores de cada um dos quatro grupos da Liga A, enquanto os vencedores das outras três ligas serão promovidas na edição 2024/25.

Os últimos classificados das Ligas A e B descem para as ligas inferiores, enquanto as seleções que terminarem em quarto nos grupos da Liga C entram no play-out, em março de 2024, com as duas seleções derrotadas nos confrontos Cazaquistão-Moldávia e Chipre-Estónia a entrarem na Liga D.

Quanto à calendarização, as quatro primeiras rondas disputam-se entre os dias 2 e 14 de junho e as duas últimas a 22 e 27 de setembro.

A fase final realizar-se-á num dos quatro países semifinalistas, com as meias-finais a estarem previstas para 14 e 15 de junho de 2023. A final e o jogo de atribuição do terceiro lugar realizam-se a 18 de junho.

Eis os grupos da Liga A, B, C e D da Liga das Nações:

Liga A

Grupo 1

França

Dinamarca

Croácia

Áustria

Grupo 2

Espanha

Portugal

Suíça

República Checa

Grupo 3

Itália

Ale manha

Inglaterra

Hungria

Grupo 4

Bélgica

Países Baixos

Polónia

País de Gales

Liga B

Grupo 1

Ucrânia

Escócia

República da Irlanda

Arménia

Grupo 2

Islândia

Rússia

Israel

Albânia

Grupo 3

Bósnia e Herzegovina

Finlândia

Roménia

Montenegro

Grupo 4

Suécia

Noruega

Sérvia

Eslovénia

Liga C

Grupo 1

Turquia

Luxemburgo

Lituânia

Ilhas Faroé

Grupo 2

Irlanda do Norte

Grécia

Kosovo

Chipre/Estónia

Grupo 3

Eslováquia

Bielorrússia

Azerbaijão

Cazaquistão(Moldávia

Grupo 4

Bulgária

Macedónia do Norte

Geórgia

Gilbraltar

Liga D

Grupo 1

Liechenstein

Cazaquistão/Moldávia

Andorra

Letónia

Grupo 2

Malta

Chipre/Estónia

Malta