Conheça os dez nomeados para jogador do ano da Liga 19/20

A Liga de Clubes divulgou, esta quarta-feira, a lista dos dez jogadores mais votados, pelos capitães e treinadores do último campeonato, para Jogador do Ano.

A lista conta com a presença de seis jogadores portugueses, um iraniano, um brasileiro, um mexicano e um inglês. No caso de F. C. Porto, Braga e Famalicão, os três emblemas da região Norte contam com a nomeação de mais de um jogador. Alex Telles e Corona estão nomeados pelos dragões, Paulinho e Ricardo Horta pelo Braga e Fábio Martins e Pedro Gonçalves pelos famalicenses.



Já Bruno Fernandes, que nas últimas duas épocas venceu o prémio atribuído pela Liga, está nomeado enquanto jogador do Sporting, ao passo que Pizzi é o representante do Benfica. Mehdi Taremi é o representante do Rio Ave e Marcus Edwards do Vitória de Guimarães.



A entrega do prémio será feita no "kick-off" (arranque) das competições profissionais, marcado para sexta-feira.