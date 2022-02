Conheça os nomes da candidatura de Nuno Sousa

André Bucho Hoje às 21:22 Facebook

Candidatura "Pelo Meu Sporting" é uma das três na corrida à liderança do clube de Alvalade.

Além do Presidente Nuno Sousa, são agora conhecidos os nomes para o resto do Conselho Diretivo, mas também para a Mesa da Assembleia Geral, que será presidida por João Gaspar, e para o Conselho Fiscal, liderado por Pedro Domingos.

As eleições do Sporting decorrem no próximo dia 5 de março.

Lista da Candidatura "Pelo Meu Sporting":

Conselho Diretivo

Presidente

Nuno Sousa

Vice-presidentes

Rui Silva

Hélder do Amaral

Pedro Lopes

Vogais

Pedro Duarte

Ricardo Henriques

Rui Pereira

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

João Gaspar

Vice-presidente

Joaquim Costa

Secretários

Francisco Simões

Carlos Leal

Rossana Amador

Suplentes

Nuno Monteiro

Pedro Ramos

Conselho Fiscal

Presidente

Pedro Domingos

Vice-presidente

Luís Silva

Membros

Susana Costa

Carlos Fernandes

Nuno Almeida

Pedro Carreira

Tiago Carvalho

Suplentes

Carlos Pires

Fernando Elias dos Santos