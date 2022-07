Conheça os onzes de F. C. Porto e Tondela

F. C. Porto e Tondela defrontam-se, este sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, em jogo a contar para a Supertaça. Danny Namaso é a grande novidade no onze azul e branco.

Para este encontro, o primeiro oficial da época, Sérgio Conceição não pode contar com os castigados Diogo Costa, Fábio Cardoso, David Carmo, e Otávio, bem como o lesionado Manafá. Do lado dos auriverdes, Tozé Marreco pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Pepê, Uribe, Grujic e Danny Namaso; Taremi e Evanilson

Suplentes: Cláudio Ramos, Veron, Galeno, Wendell, Bruno Costa, Toni Martínez, João Marcelo, Eustáquio e Gonçalo Borges

Onze do Tondela: Niasse; Jota, Marcelo, Manu Hernando; Tiago Almeida, Iker Undabarrena, Pedro Augusto, Khacef; Bebeto, Telmo Arcanjo, Daniel dos Anjos

Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben, Rafael Barbosa, Cuba, Lacava, Cascavel, Fajardo, Betel

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).