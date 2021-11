Conheça os onzes do Benfica - Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

O Benfica recebe, este domingo, o Braga em jogo da 11.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados André Almeida, Gil Dias, Valentino Lazaro, Taarabt e Rodrigo Pinho. Do lado dos arsenalistas, David Carmo e Vítor Tormena, com problemas físicos, bem como Chiquinho, cedido pelo Benfica, não entram nas opções de Carlos Carvalhal.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Darwin e Everton

Suplentes: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Morato, Meite, Pizzi, Paulo Bernardo, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos

Onze do Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Diogo Leite e Sequeira; Fabiano, Al Musrati, Castro e Galeno; Lucas Piazon, Abel Ruiz e Ricardo Horta

Suplentes: Tiago Sá; Yan Couto, Francisco Moura, Bruno Rodrigues, André Horta, Lucas Mineiro, Mario González, Iuri Medeiros e Vítor Oliveira

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).