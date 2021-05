Conheça os onzes do Benfica - F. C. Porto

Hoje às 17:28 Facebook

O Benfica e o F. C. Porto defrontam-se, esta quinta-feira, no Estádio da Luz, na 31.ª jornada da Liga. Jorge Jesus apsta num esquema com três centrais e Sérgio Conceição lança Luis Díaz.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados André Almeida, Samaris e Jardel. Do lado dos azuis e brancos, Mbaye e Corona, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição, que estará no banco.

A providência cautelar apresentada pelo técnico foi aceite pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que suspende o castigo de 21 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF.

Onze do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Pizzi, Weigl e Grimaldo; Rafa, Seferovic e Everton

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Luis Díaz, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Marega e Taremi

O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem está a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e João Pinheiro (Braga) é o VAR.