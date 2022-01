Conheça os onzes do Benfica - Sporting

Benfica e Sporting defrontam-se, este sábado, no Estádio Municipal de Leiria, na final da Taça da Liga. Paulo Bernardo cede o lugar a Meite. Feddal, Matheus Nunes e Paulinho regressam ao onze, para os lugares de Nuno Santos, Ugarte e Tabata

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com Otamendi e Darwin, convocados para as respetivas seleções, Rafa, que testou positivo para a covid-19, e ainda Seferovic, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, lesionados. Do lado dos leões, Coates, que está ao serviço da seleção do Uruguai, é o único indisponível para Ruben Amorim.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Valentino Lázaro, Morato, Vertonghen e Grimaldo; João Mário, Weigl e Meite; Diogo Gonçalves, Yaremchuk e Everton

Suplentes: Helton Leite, Gil Dias, André Almeida, Ferro, Pizzi, Taarabt, Paulo Bernardo, Henrique Araújo, Gonçalo Ramos

Onze do Sporting: Adán; Neto, Inácio e Feddal; Ricardo Esgaio, JoãoPalhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia

Suplentes: João Virgínia, Pedro Porro, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane, Nuno Santos, Tiago Tomás, Geny Catamo

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga). O VAR será Artur Soares Dias.