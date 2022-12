Conheça os onzes do Braga - Benfica

O Braga recebe, esta sexta-feira, o Benfica em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Artur Jorge não pode contar com o lesionado Gorby. Do lado dos encarnados, David Neres, com problemas físicos, não entra nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Braga: Matheus; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté e Sequeira; Al Musrati, Racic, André Horta; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Vitinha

Suplentes: Tiago Sá; Tormena, Bruno Rodrigues, Hernani, Castro, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Banza e Vitinha

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino, Enzo e Aursnes; João Mário, Rafa; Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton Leite; Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, João Neves, Chiquinho, Gil Dias, Draxler e Musa

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas e a arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). O VAR será Hugo Miguel (Lisboa).