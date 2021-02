Conheça os onzes do Braga - F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga recebe, este domingo, o F. C. Porto na 18.ª jornada da Liga. Tormena, Raúl Silva, Fransérgio, João Novais e Abel Ruiz regressam ao onze. Nos dragões, ​​​​​​​Nanu, Fábio Vieira, Felipe Anderson e Evanilson dão lugar a Sarr, Luis Díaz, Corona e Marega.

Para este duelo, Carlos Carvalhal não poderá contar com os lesionados Francisco Moura, Iuri Medeiros e Rui Fonte. Do lado dos dragões, Mbaye, Marcano, Nanu e Otávio, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Braga: Matheus; Tormena, Raul Silva e David Carmo; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio e João Novais; Galeno, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Sarr; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi

O pontapé de saída na Pedreira está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será João Pinheiro (Braga).