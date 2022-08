Conheça os onzes do Braga - Sporting

Braga e Sporting defrontam-se, este domingo, no Minho, em jogo a contar para a primeira jornada da Liga. Os guerreiros do Minho estreiam-se com três caras novas - Victor Gomez, o central Niakaté e Simon Banza no ataque - e nos leões alinham com Morita e Trincão.

Para este encontro, Artur Jorge pode contar com a equipa na máxima força. Do lado dos leões, Daniel Bragança, lesionado, não entra nas opções de Rúben Amorim.

Onze do Braga: Matheus; Víctor Gómez, Tormena, Niakaté, Sequeira; Al Musrati, André Horta, Iuri Medeiros, Ricardo Horta; Banza, Vitinha

Suplentes: Tiago Sá, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Diogo Lainez, Gorby, Fabiano e Castro

Onze do Sporting: Adán; Pedro Porro, Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Morita, Matheus Nunes; Trincão, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Paulinho

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Marcus Edwards, Ugarte, Rochinha, Fatawu, Esgaio, José Marsà e Nazinho

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).