Conheça os onzes do Braga - Sporting

O Braga recebe, este domingo, o Sporting para a 29.ª jornada da Liga. Carlos Carvalhal repete o onze, Matheus Reis e Tiago Tomás dão lugares a Nuno Mendes e Nuno Santos.

Para este encontro, Carvalhal não pode contar com os lesionados David Carmo, Francisco Moura, Iuri Medeiros, bem como Sporar, cedido pelo Sporting. Do lado dos leões, Tabata, com problemas físicos, não entra nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Braga: Matheus; Esgaio, Tormena, Raúl Silva e Sequeira; Fransergio e Castro; Ricardo Horta, Gaitán e Galeno; Abel Ruiz

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos

O pontapé de saída na pedreira está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).