Conheça os onzes do Braga-Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga recebe, este domingo, o Benfica em jogo da 24.ª jornada da Liga. O técnico dos minhotos repete o onze do jogo com o Famalicão e Jorge Jesus aposta num esquema de três centrais, com Vertonghen de regresso ao onze.

Para este encontro, Carlos Carvalhal não pode contar com os lesionados Sequeira, Raúl Silva, Rolando, Castro, David Carmo, Iuri Medeiros, Francisco Moura e Rui Fonte. Do lado dos encarnados, André Almeida é o único indisponível para Jorge Jesus.

Onze do Braga: Matheus; Esgaio, Tormena, Bruno Rodrigues e Borja; Piazon, Fransergio, AL Musrati e Galeno; Abel Ruiz e Ricardo Horta

Onze do Benfica: Helton Leite; Otamendi, Vertonghen e Lucas Veríssimo; Diogo Gonçalves, Rafa, Weigl, Taarabt e Grimaldo; Walschmidt e Seferovic

O pontapé de saída na Pedreira está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Luís Godinho (Évora).