Conheça os onzes do clássico entre o F. C. Porto e o Sporting

F. C. Porto e Sporting defrontam-se, este sábado, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Marko Grujic e Danny Namaso cedem os lugares a Bruno Costa e Otávio e Morita entra para o lugar de Matheus Nunes.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Manafá e Grujic. Do lado dos leões, Paulinho e Daniel Bragança, com problemas físicos, não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Bruno Costa, Uribe e Otávio; Evanilson, Taremi e Pepê

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Veron, Galeno, Namaso, André Franco, Wendell, Toni Martínez e Eustaquio

Onze do Sporting: Adán; Porro, Neto, Inácio, Coates e Matheus Reis; Ugarte e Morita; Trincão, Pote e Edwards

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Esgaio, Nazinho, Nuno Santos, Mateus Fernandes, Rochinha, Fatawu e Rodrigo Ribeiro

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). O VAR será Hugo Miguel (Lisboa).