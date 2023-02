Conheça os onzes do clássico entre Sporting e F. C. Porto

O Sporting recebe, este domingo, o F. C. Porto em jogo a contar para a 20.º jornada da Liga. Bellerín, titular pela primeira vez, Fatawu e Trincão são novidades no clube de Alvalade. Nos dragões, Eustaquio começa no banco e André Franco alinha de início.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o lesionado Daniel Bragança. Do lado dos azuis e brancos, Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Evanilson e Gabriel Veron, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Bellerín, Ugarte, Morita e Fatawu; Trincão, Chermiti e Pedro Gonçalves

Suplentes: Israel, St. Juste, Nuno Santos, Paulinho, Diomande, Tanlongo, Arthur, Esgaio e Mateus Fernandes

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Uribe, Grujic e André Franco; Pepê, Taremi e Galeno

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Rodrigo Conceição, Manafá, Namaso, Toni Martínez, Eustaquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Luís Godinho (Évora).