Conheça os onzes do F. C. Porto - Benfica

F. C. Porto e Benfica defrontam-se, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga. João Mário não recuperou de lesão e Vlachodimos, Bah, Otamendi, Rafa Silva e Gonçalo Ramos regressam nos encarnados.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado Pepe. Do lado dos encarnados, Roger Schmidt pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu; Otávio, Eustáquio, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi

Suplentes: Cláudio Ramos; Marcano, Rodrigo Conceição, Wendell, Grujic, Bruno Costa, Veron, Danny Namaso e Toni Martinez

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Rafa Silva, Enzo Fernández, João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton Leite; Gilberto, Ristic, Brooks, João Victor, Diogo Gonçalves, Draxler, David Neres e Petar Musa

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).