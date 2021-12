Conheça os onzes do F. C. Porto - Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:54 Facebook

Depois do duelo para a Taça de Portugal, F. C. Porto e Benfica voltam a defrontar-se, esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga.

Em relação ao último clássico, a equipa azul e branca apresenta três alterações: Pepê, Fábio Vieira e Diogo Costa entram para os lugares de Marchesín, Luis Díaz e Evanilson. Nas águias, Vlachodimos, Morato, Everton, Yaremchuk e Gonçalo Ramos rendem Helton, Otamendi, Grimaldo, Taarabt e Darwin.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar os lesionados Marcano e Pepe, o castigado Evanilson e Luis Díaz, que testou positivo para a covid-19. Do lado dos encarnados, Lucas Veríssimo, Darwin (com problemas físicos), Otamendi (a cumprir castigo) e Grimaldo, infetado com o novo coronavírus, não entram nas opções de Nélson Veríssimo, que se estreia no comando técnico do Benfica.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Uribe e Vitinha; Otávio, Fábio Vieira e Pepê; Taremi

Suplentes: Marchesín, Manafá, Wendell, João Marcelo, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Francisco Conceição, Corona e Toni Martínez

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Vertonghen, Morato e Gilberto; Rafa, Weigl, João Mário e Everton; Gonçalo Ramos e Yaremchuk

Suplentes: Helton, Diogo Gonçalves, Lazaro, Ferro, Meïté, Pizzi, Taarabt, Paulo Bernardo e Seferovic

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas e a arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa). O VAR será Tiago Martins (Lisboa).