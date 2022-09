Conheça os onzes do F. C. Porto - Braga

F. C. Porto e Braga defrontam-se, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Pepe está recuperado, assim como Niakaté.

Para este encontro, Sérgio Conceição pode contar com o plantel na máxima força. Do lado dos arsenalistas, Artur Jorge também não conta com qualquer baixa.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo, Wendell, Uribe, Bruno Costa, Pepê, Eustáquio, Evanilson e Taremi

Suplentes: : Cláudio Ramos; Fábio Cardoso, Zaidu, Grujic, Otávio, Veron, Galeno, Danny Namaso e Toni Martínez

Onze do Braga: Matheus, Fabiano, Tormena, Niakaté e Sequeira; Iuri, Al Musrati, André Horta e Ricardo Horta; Banza e Vitinha

Suplentes: Tiago Sá; Víctor Gómez, Paulo Oliveira, Racic, Castro, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Álvaro Djaló e Diego Lainez

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). O VAR será Hugo Miguel (Lisboa).