Conheça os onzes do F. C. Porto - Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto recebe, este domingo, o Braga em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Taremi começa o jogo no banco de suplentes.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado Marcano e Pepê, que testou positivo para a covid-19. Nos guerreiros do Minho, David Carmo, Leonardo Buta, Sequeira, André Castro, com problemas físicos, Lucas Mineiro, castigado, bem como Diogo Leite, cedido pelo F. C. Porto, não fazem parte das opções de Carlos Carvalhal.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Mbemba e Wendell; Grujic, Uribe e Vitinha; Otávio, Luis Díaz e Evanilson

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Taremi, Francisco Conceição, Zaidu, Tecatito, Sérgio Oliveira, Toni Martínez e Fábio Vieira

Onze do Braga: Matheus, Tormena, Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues; Fabiano, André Horta, Al Musrati e Moura; Piazón, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Suplentes: Tiago Sá, Yan Couto, Mario González, Chiquinho, Guilherme, Iuri Medeiros, Gorby, Roger e Vitinha

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Vasco Santos (Porto).