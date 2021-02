Conheça os onzes do F. C. Porto - Sporting

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:35 Facebook

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Sporting para a 21.ª jornada da Liga. Otávio está de regresso ao onze e Ruben Amorim repete escolhas.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado Mbaye. Do lado dos leões, Paulinho, com problemas físicos, é a única baixa para Ruben Amorim.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Corona; Marega e Taremi.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Nuno Santos.

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). No VAR estará Artur Soares Dias (Porto).