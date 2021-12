Conheça os onzes do Penafiel-Sporting

JN Hoje às 20:22 Facebook

Penafiel e Sporting defrontam-se, esta terça-feira, às 20.15 horas, em encontro da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Amorim com muitas mexidas no onze.

O técnico Rúben Amorim deixou no banco muitos dos habituais titulares para o encontro decisivo da Taça da Liga no terreno do Penafiel. Destaque ainda para a presença de Rodrigo Ribeiro, jovem de 16 anos da equipa B, no banco de suplentes

Onze do Sporting: João Virgínia; Neto, Coates, Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Daniel Bragança, Ugarte, Nuno Santos; Tiago Tomás, Sarabia, Tabata.

Suplentes: Adán, André Paulo, Gonçalo Inácio, Marsà, Nazinho, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Dário Essugo, Rodrigo Ribeiro.

Onze do Penafiel: Macedo; Vitinha, Gonçalo Loureiro, Leandro, Ruca; Vasco Braga, David Caiado, Zé Valente; Feliz, Edi Semedo, Ronaldo Tavares.

Suplentes: Caio Secco, Lucas Tagliapietra, Edson Farias, Capela, João Amorim, Rui Pedro, Roberto, Pedro Prazeres, Robinho.

O encontro arranca às 20.15 horas e tem arbitragem de Cláudio Pereira (Aveiro).