Conheça os onzes do Sporting - Benfica

Sporting e Benfica defrontam-se, este domingo, em Alvalade, para a 30.ª jornada da Liga. Nuno Santos, João Palhinha e Paulinho entram para os lugares de Matheus Reis, Ugarte e Edwards. Nélson Veríssimo aposta no mesmo onze que defrontou o Liverpool.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o lesionado Feddal e o castigado Matheus Reis. Do lado dos encarnados, que estão afastados da luta pelo título depois do triunfo do F. C. Porto diante do Portimonense, Rafa, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, com problemas físicos, não entram nas opções de Nélson Veríssimo.

Em caso de triunfo, o Sporting garante o acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época já que, a quatro jornadas do fim, ficaria a 12 pontos do Clube da Luz e com vantagem no confronto direto.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia

Suplentes: João Virgínia, Tabata, Slimani, Ugarte, Vinagre, Edwards, Esgaio, Marsà e Daniel Bragança

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Everton, Taarabt, Weigl e Diogo Gonçalves; Gonçalo Ramos e Darwin

Suplentes: Helton, Meïte, Seferovic, Yaremchuk, João Mário, Gil Dias, André Almeida, Paulo Bernardo e Morato

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O VAR será Hugo Miguel (Lisboa).