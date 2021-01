Conheça os onzes do Sporting - Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:47 Facebook

Leões e minhotos disputam, este sábado, a final da Taça da Liga. Jovane, herói na meia-final com o F. C. Porto, e Nuno Mendes são titulares no Sporting. Braga repete onze do jogo com o Benfica.

Para este encontro, Rúben Amorim não pode contar com Luís Neto e Bruno Tabata, ambos infetados com covid-19. Do lado dos guerreiros do Minho, os lesionados Moura, Gaitán, e Rui Fonte não entram nas opções de Carlos Carvalhal.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Nuno Mendes, Palhinha, João Mário e Pedro Porro; Jovane, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves.

Onze do Braga: Matheus, Esgaio, Tormena, David Carmo e Sequeira; Al Musrati, Castro e Fransérgio; Ricardo Horta, Galeno e Abel Ruiz

O pontapé de saída em Leiria está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).