Conheça os onzes do Sporting - F. C. Porto para a final da Taça da Liga

Sporting e F. C. Porto defrontam-se, este sábado, em Leiria, para a final da Taça da Liga.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o lesionado Daniel Bragança. Do lado dos azuis e brancos, Meixedo e Grujic, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Sporting: Adán, Inácio, Coates e Matheus Reis; Nuno Santos, Ugarte, Morita e Porro; Pote, Paulinho e Edwards

Onze do F. C. Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe e Galeno; Pepê e Taremi

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).