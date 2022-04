Conheça os onzes do Tondela-Sporting

JN Hoje às 19:49 Facebook

O campeão nacional Sporting viaja a Tondela em encontro da 29.ª jornada da Liga, marcado para as 20.30 horas.

Princiapl ponto de destaque no onze do Sporting é a presença de Marcus Edwards, no lugar de Paulinho.

Onze do Tondela: Trigueira; Sagnan, Marcelo Alves, Hernando; Bebeto, Undabarrena, Pedro Augusto, Neto Borges; Agra, Rafael Barbosa, Boselli.

Suplentes: Niasse, Tiago Almeida, Ricardo Alves, João Pedro, D'Almeida, Tiago Dantas, Dadashov, Lacava, Daniel dos Anjos.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Neto; Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Pedro Gonçalves, Edwards.

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Rúben Vinagre, Esgaio, Marsà, Daniel Bragança, Tabata, Paulinho, Rodrigo Ribeiro.