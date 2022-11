Conheça os possíveis adversários de Sporting e Braga

O Sporting ruma ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, enquanto o Braga acabou na terceira posição da segunda prova da UEFA e desce, por isso, à Liga Conferência, onde vai disputar uma ronda preliminar que pode valer o acesso aos 16 últimos clubes da mais recente competição por clubes do Velho Continente.

A derrota, na passada terça-feira, com o Eintracht Frankfurt atirou o Sporting para o terceiro lugar da fase de grupos da Liga dos Campeões e, por isso, a equipa de Ruben Amorim entra no lote dos não cabeças de série no sorteio da Liga Europa, agendado para a próxima segunda-feira.

O mesmo se aplica ao Braga, mas neste caso com os guerreiros a descerem à Liga Conferência, onde vão defrontar um dos segundos classificados da fase de grupos desta competição.

Play-off Liga Europa

Cabeças de série

Manchester United (Inglaterra)

Midtjylland (Dinamarca)

Mónaco (França)

Nantes (França)

Rennes (França)

PSV (Países Baixos)

AS Roma (Itália)

Union Berlim (Alemanha)

Não cabeças de série

SPORTING (PORTUGAL)

Barcelona (Espanha)

Juventus (Itália)

Ajax (Países Baixos)

Sevilha (Espanha)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Salzburgo (Áustria)

Play-off Liga Conferência

Cabeças de série

Basileia (Suíça)

Dnipro (Ucrânia)

Fiorentina (Itália)

Gent (Bélgica)

Cluj (Roménia)

Anderlecht (Bélgica)

Lech Poznan (Polónia)

Partizan Belgrado (Sérvia)

Não cabeças de série

BRAGA (PORTUGAL)

AEK Larnaca (Chipre)

Lazio (Itália)

Qarabag (Azerbaijão)

Sheriff (Moldávia)

Trabzonspor (Turquia)

Bodo/Glimt (Noruega)

Ludogorets (Bulgária)