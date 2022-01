Conhecida a equipa de Embaixadores da Liga para a época 2021-22

JN Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um total de 22 Embaixadores tomou posse, numa cerimónia marcada pela emotiva homenagem a Neno.

Os Embaixadores da Liga Portugal tomaram posse, este sábado, para a nova época, numa cerimónia que decorreu em Leiria, no âmbito da Final Four da Allianz CUP, e que contou com a presença do Presidente da Liga Portugal e mentor do projeto, Pedro Proença.

A Liga Portugal alargou a lista de embaixadores, que já era constituída por Helton, Quim, João Pinto, Manuel Fernandes, Paulo Futre, Jorge Andrade, Chaínho, Simão, Nuno Gomes, Alan, Ricardo Rocha, André Villas-Boas e Neno. Esta lista foi alargada agora para um total de 22 personalidades, que marcaram o futebol português, tendo sido agora introduzidos os nomes de Nélson Pereira, Oceano, Fernando Meira, Marco Caneira, Nuno Valente, Domingos Paciência, Nuno Capucho, Beto e Luís Boa Morte.

Um momento que fica marcado, não só pelo anúncio dos novos Embaixadores, mas também pela emotiva homenagem a Neno, Embaixador da Liga Portugal e amigo muito querido de todos, falecido no passado dia 10 de junho, aos 59 anos de idade.