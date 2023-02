Conhecidas as meias-finais do W40 Porto

JN Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Já são conhecidas as semifinalistas deste primeiro W40 Porto, prova dotada com 40 mil dólares e disputada no Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Nos quartos-de-final de hoje, destaque para a jovem suiça Celine Naef, que voltou a surpreender, desta feita ao eliminar Sofya Lansere, por 6-2, 4-6 e 6-4. A jogadora helvética de apenas 17 anos, tem demonstrado um potencial enorme, e, de uma forma muito prática, tem consubstanciado essa qualidade tenística nos encontros disputados até ao momento.

Naef, vai agora encontrar a compatriota Susan Bandecchi, proveniente da fase de qualificação, que se desembaraçou com algumas dificuldades (particularmente no primeiro set) da georgiana Ekaterine Gorgodze. Bandecchi venceu por 3-6, 6-1 e 6-1, continuando a ser bem sucedida em solo luso, depois do título conquistado em Lousada, no ano de 2020.

PUB

Na outra meia-final vão medir forças a francesa Harmony Tan e a italiana Lucrezia Stefanini. Tan, foi superior a Jaqueline Cristian, batendo a sua oponente por 6-4 e 6-3, ao passo que Stefanini foi obrigada a outra maratona, para afastar a francesa Chloe Paquet, por 3-6, 7-6 (11) e 6-4.

Na variante de pares, ficamos hoje a conhecer as duas duplas finalistas, com a suíça Celine Naef a garantir presença neste momento decisivo, ao lado da experiente Yanina Wickmayer (Luxemburgo), depois de derrotar Valentini Grammatikopoulou e Ylena In-Albon, por 7-6 (5) e 6-1, ao mesmo tempo que a francesa Alice Robbe e a croata Tara Wurth, batiam a grega Sapfo Sakellaridi e a croata Mariana Drazic, por 6-1, 6-7 (2) e 10-4. A final será disputada amanhã, pelas 13 horas, nos courts cobertos do Monte Aventino. A entrada é livre.