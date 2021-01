Conhecidos os árbitros dos jogos das meias-finais da Taça da Liga

NB Hoje às 11:26 Facebook

A Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou João Pinheiro para dirigir o Sporting-F. C. Porto e Fábio Veríssimo para o S. C. Braga-Benfica. Estes jogos são referentes às meias finais da Taça da Liga, que se disputam estas terça e quarta feira.

Recorde-se, a título de curiosidade, que João Pinheiro dirigiu a final da edição 2018/19 da Taça da Liga, disputada entre F. C. Porto e Sporting, e cuja vitória sorriu aos leões nas grandes penalidades (1-3), depois do 1-1 verificado no final do tempo regulamentar.

Conheça agora os nomes que completam as equipas de arbitragem para os dois referidos jogos.

Sporting-F. C. Porto

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: João Bessa Silva

S. C. Braga-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Manso