Conhecidos os árbitros para a última jornada da Liga antes do Mundial

Já são conhecidos os árbitros para a 13.ª jornada da Liga, a última antes da paragem para se disputar a fase final do Campeonato do Mundo, no Catar, entre 18 de novembro e 20 de dezembro.

No dérbi da Invicta entre Boavista e F. C. Porto estará Luís Godinho, enquanto Artur Soares Dias foi nomeado para a visita do Sporting a Famalicão.

O líder do campeonato, Benfica, recebe o Gil Vicente, num jogo que será dirigido por Rui Costa. Quanto à visita do Sporting de Braga a Portimão terá Tiago Martins como árbitro principal.

Destaque ainda para a nomeação do francês Bastien Dechepy para o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Marítimo, ao abrigo do protocolo de cooperação entre os conselhos de arbitragem dos dois países.

Nomeações para a 13.ª jornada da Liga:

Sábado

Arouca-Rio Ave (18 horas): João Pinheiro

Boavista-F. C. Porto (20.30 horas): Luís Godinho

Domingo

Paços de Ferreira-Vizela (15.30 horas): Nuno Almeida

Vitória de Guimarães-Marítimo (15.30 horas): Bastien Dechepy

Casa Pia-Desportivo de Chaves (18 horas): Hélder Carvalho

Benfica-Gil Vicente (18 horas): Rui Costa

Portimonense-Sporting de Braga (18 horas): Tiago Martins

Famalicão-Sporting (20.30 horas): Artur Soares Dias

Segunda-feira

Santa Clara-Estoril Praia (19.15 horas): André Narciso