Conhecidos os árbitros para os jogos da 6.ª jornada da Liga

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou os árbitros para os jogos da 6.ª jornada da Liga, que arranca na sexta-feira (20.15 horas), com o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Santa Clara.

Os três grandes jogam, todos, no sábado. O Benfica viaja até Famalicão (15.30 horas), num encontro que será arbitrado por Nuno Almeida, com Fábio Melo no VAR.

Pelas 18 horas arranca o Sporting-Portimonense, com arbitragem de Cláudio Pereira, da AF Aveiro, que contará com Vítor Ferreira no papel de videoárbitro.

Já o F. C. Porto recebe o Desportivo de Chaves, a partir das 20.30 horas, no Dragão. António Nobre será o árbitro principal e André Narciso o VAR.

Quanto ao Rio Ave-Sporting de Braga, que se joga no domingo (20:30 horas), terá arbitragem de Luís Godinho, com Rui Oliveira como videoárbitro.

Nomeações para a 6.ª jornada da Liga:

Vitória de Guimarães-Santa Clara

Árbitro: João Pinheiro

Famalicão-Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Sporting-Portimonense

Árbitro: Cláudio Pereira

FC Porto-Desp. Chaves

Árbitro: António Nobre

Paços de Ferreira-Casa Pia

Árbitro: Tiago Martins

Arouca-Boavista

Árbitro: João Gonçalves

Marítimo-Gil Vicente

Árbitro: Miguel Nogueira

Rio Ave-Sporting de Braga

Árbitro: Luís Godinho

Vizela-Estoril

Árbitro: Manuel Mota