Conhecidos os árbitros para os quartos de final da Taça da Liga

Luís Godinho dirige o jogo entre Sporting e Braga, enquanto Manuel Mota foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para o duelo entre F. C. Porto e Gil Vicente.

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos dos quartos de final da Taça da Liga, que se disputam entre esta segunda-feira e a próxima quarta-feira.

No encontro que abre as hostilidades, esta noite de segunda-feira, entre Sporting e Braga, estará Luís Godinho, de Évora, enquanto Manuel Mota, de Braga, apita o F. C. Porto-Gil Vicente, na quarta-feira.

Pelo meio, na terça-feira, João Pinheiro (Braga) dirige o Académico de Viseu-Boavista, enquanto Nuno Almeida (Algarve) foi nomeado para o jogo entre Moreirense e Arouca, que fecha os "quartos" da Taça da Liga, na quarta-feira.

Os quatro jogos têm início às 20.15 horas.

Nomeações:

Sporting-Braga

Árbitro: Luís Godinho, VAR: Hugo Miguel

Académico Viseu-Boavista

Árbitro: João Pinheiro, VAR: Fábio Melo

F.C. Porto-Gil Vicente

Árbitro: Manuel Mota, VAR: Rui Costa

Moreirense-Arouca

Árbitro: Nuno Almeida, VAR: Rui Oliveira