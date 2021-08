Conhecidos possíveis adversários do Benfica no play-off na Liga dos Campeões

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:30 Facebook

O Benfica conheceu esta segunda-feira os dois possíveis adversários que pode enfrentar no play-off da Liga dos Campeões, caso elimine o Spartak Moscovo na terceira pré-eliminatória da competição.

As águias vão enfrentar o vencedor do encontro entre PSV (Países Baixos) e Midtjylland (Dinamarca) no jogo de play-off que garante o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

A formação "encarnada" joga na quarta-feira em Moscovo e recebe em 10 de agosto o "onze" de Rui Vitória, na terceira pré-eliminatória e, seguindo em frente, disputa o "play-off" em 17 ou 18 (primeira mão), na Luz, e 24 ou 25 (segunda), fora.